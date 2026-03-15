Явка на референдуме в Казахстане превысила 50%

В Казахстане к 12:00 мск проголосовали более 6,47 млн человек — это 51,93% от общего числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, порог явки превышен, и голосование по новой конституции считается состоявшимся, сообщили в Центральной комиссии референдума.

На участках казахстанцам предложили ответить на единственный вопрос: принимают ли они проект новой конституции, опубликованный 12 февраля. Отдельного обсуждения поправок или голосования по статьям не предусмотрено.

Инициатором конституционной реформы выступил президент Касым-Жомарт Токаев. В сентябре 2025 года он предложил заменить двухпалатный парламент на однопалатный, избираемый только по партийным спискам, и вернуть должность вице-премьера. Рабочая группа по реформе определила, что новый законодательный орган будет называться «курултай» и состоять из 145 депутатов. Всего изменения затронули более 84% основного закона страны. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.