Петербург обновил рекорд XIX века по самой теплой ночи 14 марта

Пришедшее в Санкт-Петербурге тепло помогает Северной столице обновлять температурные рекорды. В ночь на 14 марта в городе было +6,7%, что на четыре градуса теплее, чем в ту же ночь 1890 года, сообщил руководитель Гидрометцентра Александр Колесов в личном Telegram-канале.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Между тем две температуры превысили экстремальные значения дня 13 марта. Воздух прогрелся до +12,1 градуса. Среднесуточная температура составила +7,2 градуса (рекорд 2007 года — +4,9.

По прогнозу господина Колесова, максимальная и средняя за сутки температура 14 марта превысят в Петербурге свои рекорды. В Северной столице будет четвертый день подряд перекрытия экстремумов в городе.

Татьяна Титаева