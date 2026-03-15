Пожароопасный сезон начался в Адыгее с 15 марта

В Адыгее с 15 марта начал действовать пожароопасный сезон из-за риска возникновения природных возгораний. Об этом сообщили в МЧС республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям Адыгеи рекомендовали воздержаться от разведения костров и проведения пожароопасных работ с применением открытого огня, также запрещается сжигание бытового мусора и сухой растительности. Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свои участки от травы и горючих отходов во избежание возникновения пожаров.

«Рекомендуем у каждого жилого строения иметь первичные средства пожаротушения»,— подчеркнули в МЧС Адыгеи.

В случае возникновения пожара жителей республики призывают обращаться в 101 или 112. Пожароопасный сезон будет длиться до особого распоряжения.

София Моисеенко

