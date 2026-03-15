КБР нарастила производство мяса на 6,3% в январе

Производство мяса скота и птицы в Кабардино-Балкарии выросло на 6,3% в январе 2025 года и достигло 7,9 тыс. тонн. Об этом сообщает администрация главы республики.

Наибольший рост продемонстрировали сельскохозяйственные организации региона — их выпуск увеличился на 18,3% по сравнению с январём прошлого года. На долю агропредприятий приходится 48% всего произведённого в КБР мяса.

Хозяйства населения также нарастили объёмы почти на 1%. Их доля в общем производстве составляет 31,5%.

Тат Гаспарян