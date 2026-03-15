В пригороде Тихорецка продолжают тушить пожар после атаки БПЛА

В Тихорецком районе ликвидировали два из трех очагов возгорания, возникшего в результате ночной атаки беспилотников. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Два очага возгорания потушили к 09:00 15 марта, сообщает оперштаб. В настоящее время в тушении пожара задействованы 20 пожарных расчетов, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты МЧС региона.

По информации Министерства обороны России, в ночь с 14 на 15 марта силы ПВО сбивали беспилотники над Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом и Черным морем.

София Моисеенко