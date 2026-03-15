Явка на референдуме в Казахстане превысила 37%

В Казахстане проходит референдум по новой Конституции. По данным Центральной комиссии по референдуму, к 10:00 мск в голосовании приняли участие свыше 4,6 млн человек, что составляет 37,54% от общего числа зарегистрированных избирателей. Об этом сообщила на брифинге член Центральной комиссии референдума Асель Жанабилова.

В списках для голосования находятся 12,46 млн граждан. Голосование стартовало на большинстве участков страны в 7:00 по местному времени (5:00 мск), при этом некоторые избирательные участки открылись раньше, в том числе и за рубежом. Госпожа Жанабилова отметила, что на 106 участках, расположенных в местах временного пребывания граждан, голосование уже завершено.

Для того чтобы результаты референдума были признаны действительными, явка должна превысить 50% от числа зарегистрированных избирателей. На данный момент показатель явки заметно ниже необходимого порога.

Активность избирателей различается по регионам. Наивысшая явка зафиксирована в Актюбинской области — 45,73%, в то время как наименьший процент голосовавших зарегистрирован в самом крупном городе страны — Алма-Ате, где явка составляет лишь 14,85%. В столице Астане к 10:00 местного времени проголосовали 31,23% избирателей.