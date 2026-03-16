Ladoga посеет и пожнет

В планах компании Ladoga запустить собственное производство зерна в следующем году, рассказал журналистам генеральный директор ООО «Первая русская винокурня "Крутояр"» (входит в группу Ladoga) Сергей Клюшкин. По итогам 2025 года винокурня занимает почти 50% рынка производства дистиллятов с 1,1 млн дал произведенного продукта. Эксперты положительно оценивают намерения компании обеспечить полностью замкнутый цикл производства крепких алкогольных напитков — в частности, российского виски, — если это не отразится на стоимости продукта.

Выход на сельскохозяйственный рынок — следующий этап модернизации компании после запуска собственной винокурни (на базе приобретенного ООО «Центр-Продукт») в 2025 году. Речь о предприятии полного цикла производства дистиллята, расположенном в Ставропольском крае. Винокурня изготавливает дистиллят для виски «Крутояр» и Fowler's. Коллекция бочек винокурни насчитывает более 2,5 тыс. единиц. Инвестиции в винокурню уже превысили 1 млрд рублей. По словам, генерального директора, основные вложения в развитие предприятия сделаны, и сейчас компания рассматривает дальнейший шаг — начало самостоятельного выращивания исходного сырья для производства дистиллята (кукурузы, гречихи, ржи и т. д.).

«Сельское хозяйство — довольно рискованная сфера бизнеса,— признает господин Клюшкин,— тем не менее мы прорабатываем данный вопрос для поддержания стабильно высокого качества своих нишевых продуктов». По словам представителя Ladoga, компания рассматривает покупку или аренду пашен площадью от 500 до 1000 га в Ставропольском и Краснодарском краях. Это не окажет существенного влияния на себестоимость производства алкогольных напитков, объяснил Сергей Клюшкин, но позволит контролировать качество продукции на каждом этапе.

По словам руководителя «Школы виски» сооснователя рейтинга A.LIST Алексея Пятницкого, концепция from field to bottle («с поля — в бутылку»), подразумевающая, что все этапы производства, от выращивания зерна до розлива, контролируются одним производителем, широко применяется на Западе. Помимо контроля за происхождением зерна и стабильностью в поставках и процессе производства, концепция строится на принципах экологически чистого производства с минимальным воздействием на окружающую среду и бережным отношением к ресурсам.

В России, по словам господина Пяницкого, если судить по небольшой популярности биодинамических и органических вин, не все мировые тренды получают развитие. Хотя среди отечественных производителей есть компания, занимающаяся самостоятельным выращиванием зерна, — Саранский ликеро-водочный завод. Концепция полностью замкнутого цикла производства и экологически чистой продукции сработает, только если ее реализация не скажется на стоимости конечного продукта. «Грубо говоря, если он станет дороже на 100 рублей с бутылки, покупатели это не оценят, потому что цена алкогольных напитков — то, на что в первую очередь обращает внимание наш потребитель»,— предупреждает эксперт.

По данным участников рынка, в 2025-м продажи алкоголя в России упали на 3,7% по сравнению с позапрошлым годом. По итогам года Ladoga заняла четвертое место в топ-20 производителей крепких спиртных напитков (КСН) и вин с долей на рынке в 3,3%. Прирост доли компании год к году составил 0,7 п. п. По объему розничных продаж КСН прирост у Ladoga достиг 22%, с 5,68 млн до 6,93 млн дал.

В категории джина бренд компании Barrister занимает первое место по продажам в России. Доля продукта на рынке — 47,8%, за год она увеличилась на 1,8%. В категории виски на второй строчке в рейтинге самых продаваемых в стране брендов находится Fowler's. Его доля на отечественном рынке равна 12,4%, что на 4,8% больше показателя 2024 года.

13 марта на заводе Ladoga в Петербурге состоялся релиз первого российского гречишного виски «Крутояр». В мире виски на основе гречихи производят всего три винокурни, на отечественном рынке аналоги такого продукта отсутствуют. Первый тираж продукта будет выпущен в объеме 100 тыс. бутылок. До конца года производитель планирует произвести 100 тыс. дал гречишного «Крутояра». Рекомендованная розничная цена в магазинах — 1000 рублей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что новый бренд полностью российского виски «Крутояр» компания запустила почти год назад. Производитель называет этот бренд крепкого напитка полностью русским, потому что он изготавливается исключительно из российского зерна, дистиллируется в России и имеет «100-процентно русскую идентификацию» (название пишется кириллицей). Как рассказали в компании, за прошедший год было отгружено 400 тыс. дал «Крутояра».

Александра Тен