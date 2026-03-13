Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Горняку-УГМК»

Хоккеисты «Ижстали» проиграли «Горняку-УГМК» из Верхней Пышмы со счетом 2:5 в домашней серии регулярного чемпионата во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Матч прошел 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Играли с хорошо организованным соперником. “Горняк-УГМК” — сильная команда. Скажу, что первый и третий период сыграли хорошо. Провалили второй, который определил окончательный счет»,— отметил на пресс-подходе главный тренер ижевской команды Рамиль Сайфуллин.

По последним данным, «Горняк-УГМК» — потенциальный соперник «Ижстали» в 1/8 плей-офф ВХЛ. На вопрос о том, насколько он «неудобен» для ижевской команды, Рамиль Сайфуллин ответил, что предстоит сыграть еще три матча домашней серии. «Никаких выводов сейчас делать не будем <...> Все после 18 марта»,— сказал он.

На данный момент «Ижсталь» занимает 9-ю строчку рейтинга таблицы ВХЛ. У команды 74 очка в запасе. В следующем матче 14 марта «сталеварам» предстоит встретиться с челябинским «Челметом». Оппонент находится на 7-ой строчке таблицы.

Напомним, впервые за 9 лет хоккеисты «Ижстали» попали в плей-офф. Он начнется 22 марта.

Владислав Галичанин