Умерла пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле»

После длительного лечения умерла Наталья Скисова, пострадавшая во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

42-летняя потерпевшая умерла 14 марта, сообщила адвокат. Во время теракта здоровью Натальи Скисовой нанесли тяжкий вред, добавила она.

«РЕН ТВ» сообщал, что Наталье Скисовой подарили билеты на концерт группы «Пикник», который проходил в день теракта, на день рождения. Она рассказывала, что ей удалось спастись благодаря охраннику, который выводил людей из здания.

22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Вооруженные люди начали стрелять по посетителям концерта «Пикник», а затем подожгли здание. Погибли 147 человек, более 600 были ранены.

2-й окружной Западный военный суд 12 марта приговорил 15 фигурантов дела к пожизненным срокам. Четверо пособников преступления получили от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.