Подмосковье присоединяется к столице

В Подмосковье тоже начнут отключать интернет, об этом рассказали в областной думе. Успеет ли подготовиться к этому бизнес? И когда перебои закончатся?

Для стабильного соединения в случае блокировок мобильной связи и интернета власти Московской области советуют использовать Wi-Fi и СМС. Консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий считает, что новые предупреждения связаны со стратегическим статусом региона:

«Подмосковье является достаточно большим транспортным хабом для столицы. Именно здесь сосредоточены все аэропорты. Кроме того, из области приезжает большое количество людей через различные железнодорожные либо автобусные хабы».

Как бизнесу подготовиться к отключению интернета и связи в Подмосковье, непонятно, говорит исполнительный директор автомобильного центра «Орехово» Илья Титов:

«Без интернета мы уже никуда. Системы оплаты, 1С и прочие вещи работают на удаленном доступе.

В любом случае нужно стабильное соединение. На одной чаше весов — безопасность, на другой — продуктивность и производительность, поэтому, конечно же, ситуация на нас повлияет. Будем приспосабливаться. Заранее особо не подготовишься. Если останется возможность хотя бы корпоративного Wi-Fi, это уже позволит работать. Иным образом будет тяжело подготовиться».

Проблемы могут затронуть не только оплату, но и общение с клиентами, заметил основатель компании Good Wood Александр Дубовенко:

«Все, что мы делаем, происходит через интернет. Когда наши инженеры едут на объект, заказчик может отслеживать их перемещения. Прямо с объекта специалист отправляет фотоотчеты, которые сразу попадают в личный кабинет клиента. Получается, что все эти сервисы станут недоступны без мобильного интернета.

Я сомневаюсь, что он будет прям совсем отключен. Ведь все эти навигаторы, такси, доставки автоматически перестанут работать. Вряд ли мы провалимся в каменный век, то есть это какие-то временные трудности».

Одна из возможных причин сбоев — тестирование Минцифры «белых списков» сайтов и сервисов, считают эксперты. Хотя опыт Москвы показывает, что такие проверки пока не совершенны, отметил партнер и руководитель практики правовых исследований юридической компании «Инноправо» Сергей Афанасьев:

«Здесь юридически понять, когда это может прекратиться, сложно. Президент подписал закон, который обязывает операторов приостановить оказание услуг, в том числе мобильной связи, никакие сроки не названы. Это продиктовано требованием безопасности.

По идее, они должны в соответствующем требовании операторам связи указать, о каком сроке идет речь. Но не исключаю, что могут быть формулировки "до особого распоряжения", "до отмены мер". Что касается "белых" списков, то были зафиксированы случаи, когда сайты и приложения из него тоже не работали. Здесь некоторая надежда остается».

По словам подмосковных властей, самые нужные сайты продолжат работать, даже если мобильный интернет в регионе временно заглушат. Среди таких ресурсов — портал «Госуслуги», системы здравоохранения Московской области и вызовы экстренных служб.

Ангелина Зотина, Александр Мезенцев