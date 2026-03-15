Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили работу

Временные ограничения ввели в работу аэропортов Жуковский и Домодедово. Воздушные гавани не принимают и не отправляют суда, сообщила пресс-служба Росавиации.

Как сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения ввели ради обеспечения безопасности полетов. Незадолго до этого на подлете к Москве сбили четыре беспилотника ВСУ. Накануне московские аэропорты также приостанавливали работу из-за масшта,ного налета БПЛА на столицу.