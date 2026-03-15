«Формула-1» отменила гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии

Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство «Формулы-1» отменили этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии, запланированные на апрель, из-за конфликта на Ближнем Востоке. Заявление опубликовано на сайте FIA.

«Хотя были рассмотрены несколько альтернативных вариантов, в конечном итоге было решено, что замен в апреле не будет»,— указано в сообщении.

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем заявил, что Бахрейн и Саудовская Аравия «невероятно важны для экосистемы гоночного сезона». Он отметил, что ждет возможности вернуться в обе страны, как только позволят обстоятельства.

«Хотя это было трудное решение, к сожалению, на данном этапе оно является правильным, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке»,— указал президент и гендиректор Formula One Group Стефано Доменикали.

Гран-при Бахрейна был запланирован на 10-12 апреля, этап в Саудовской Аравии должен был пройти 17-19 апреля. Из-за отсутствия замены в чемпионате образуется практически пятинедельная пауза — после Гран-при в Японии 27-29 марта следующий этап состоится только 3 мая в Майами.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Тегеран в ответ на военные действия нанес удары по Израилю и американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.