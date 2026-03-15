Полуторагодовалый ребенок пострадал в ДТП в Гулькевичах
В Гулькевичском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого пострадала полуторагодовалая девочка. Об этом заявили в Госавтоинспекции Кубани.
По информации ГАИ Кубани, в ЗМР Гулькевичей водитель автомобиля «Киа Рио» не предоставил преимущество на пешеходном переходе девушке с коляской. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходу. Автомобилист допустил наезд на мать и ребенка.
«В результате ДТП пострадала девушка и ее 1,5-годовалая дочь»,— сообщили в Госавтоинспекции региона.
Водителей призвали соблюдать ПДД и скоростной режим.