Полуторагодовалый ребенок пострадал в ДТП в Гулькевичах

В Гулькевичском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого пострадала полуторагодовалая девочка. Об этом заявили в Госавтоинспекции Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ГАИ Кубани, в ЗМР Гулькевичей водитель автомобиля «Киа Рио» не предоставил преимущество на пешеходном переходе девушке с коляской. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходу. Автомобилист допустил наезд на мать и ребенка.

«В результате ДТП пострадала девушка и ее 1,5-годовалая дочь»,— сообщили в Госавтоинспекции региона.

Водителей призвали соблюдать ПДД и скоростной режим.

София Моисеенко

