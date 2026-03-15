Над Севастополем сбили более шести БПЛА за ночь
В ночь с 14 на 15 марта Севастополь вновь подвергся атаке ВСУ. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, силы Черноморского флота и ПВО сбили более шести вражеских беспилотников.
Сбитый беспилотник обнаружили в районе Омеги в Севастополе. По словам Михаила Развожаева, территория оцеплена, проводится эвакуация жителей.
БПЛА могут подорвать на месте, либо его транспортируют в другое место для последующего уничтожения. Решение принимают специалисты.
Губернатор Севастополя напомнил, что при обнаружении опасных объектов требуется незамедлительно сообщить об этом в 112.