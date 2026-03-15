В ДТП на трассе в Ростовской области погиб пассажир Mitsubishi

На автодороге Цимлянск-Суровикино в Ростовской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погиб пассажир Mitsubishi Outlander XL. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, Mitsubishi Outlander XL врезался в стоявший у края проезжей части КамАЗ с прицепом. Грузовик остановился из-за технической неисправности.

По данным ГИБДД, 63-летний водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения для конкретных дорожных условий.

В результате столкновения пассажир Mitsubishi — 64-летняя женщина — скончалась на месте до прибытия медиков. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.

Тат Гаспарян