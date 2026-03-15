Пожар на территории нефтебазы произошел в пригороде Тихорецка

Из-за падения обломков беспилотника на территории нефтебазы в районе Тихорецка произошло возгорание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, в результате произошедшего обошлось без пострадавших.

Упавшие фрагменты БПЛА также повредили две высоковольтные линии в Тихорецком районе. Восстановительные работы начнутся после завершения осмотра участка.

София Моисеенко