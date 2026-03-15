В ночь на 15 марта над регионами России сбили 170 беспилотников

В период с 21:00 мск 14 марта по 7:00 мск 15 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 170 беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили 20 БПЛА, летевших на Москву. Беспилотники также уничтожили над Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, Черным морем и Московским регионом. Минобороны не уточняет, сколько БПЛА было сбито над каждым из регионов.

В пригороде Тихорецка в Краснодарском крае произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА, сообщал оперштаб региона. Фрагменты беспилотников также задели две высоковольтные линии в Тихорецком районе. В Советском районе Волгограда БПЛА попал в многоквартирный дом, в нескольких квартирах выбило стекла.