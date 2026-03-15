Беспилотник влетел в жилой дом в Волгограде

В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

В нескольких квартирах здания выбило стекла, заявил господин Бочаров. Губернатор уточнил, что дом находится по адресу им. Владимира Петровского, 4. Он располагается неподалеку от здания Волгоградского государственного университета.

Андрей Бочаров добавил, что оперативным службам и местным властям поручено уточнить масштабы повреждений, заняться ликвидацией последствий удара и подготовить пункты временного размещения.