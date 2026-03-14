Силы ПВО сбили 280 беспилотников над российскими регионами за 10 часов

Средства ПВО уничтожили 280 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Из них 47 — на подлете к Москве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты с 11:00 до 21:00 мск над Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской и Курской областями, Краснодарским краем, а также Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин начал сообщать о первых сбитых за день БПЛА около 12:00 мск. Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский 14 марта приостанавливали работу.