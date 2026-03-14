Трамп призвал страны самостоятельно обеспечивать безопасность Ормузского пролива

Страны, получающие нефть через Ормузский пролив, должны сами обеспечить его безопасность, заявил президент США Дональд Трамп. Он пообещал «большую помощь» с американской стороны в этом вопросе.

«США также будут координировать свои действия с этими странами, чтобы все прошло быстро, гладко и хорошо. Это всегда должно было быть коллективной работой»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он утверждает, что США «полностью уничтожили Иран как в военном, экономическом, так и во всех других отношениях».

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля был ограничен проход через Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти и СПГ из стран Персидского залива. Дональд Трамп заявлял, что американский флот будет сопровождать суда через Ормузский пролив. По словам главы МИДа Ирана Аббаса Аракчи, запрет на проход через пролив действует только для судов США и Израиля.