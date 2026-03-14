Аракчи: проход по Ормузскому проливу закрыт только для судов США и Израиля

Ормузский пролив открыт, заявил глава МИДа Ирана Аббас Аракчи. По его словам, запрет на проход через пролив действует только для судов США и Израиля. Остальные танкеры могут свободно по нему проходить, добавил министр.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Фото: Pierre Albouy / Reuters

«Конечно, многие предпочитают не проходить (через Ормузский пролив.— “Ъ”) из-за своих соображений безопасности. К нам это не имеет никакого отношения»,— сказал господин Аракчи в интервью MS NOW. В настоящее время через Ормузский пролив проходит большое количество судов, утверждает Аббас Аракчи.

Тегеран объявил о запрете на передвижение судов через Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Корпус стражей исламской революции сообщал об ударах по нескольким нефтяным танкерам в районе пролива. Президент США Дональд Трамп заявлял, что американский флот будет сопровождать суда через Ормузский пролив. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что это пока невозможно «с военной точки зрения».

