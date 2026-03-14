КСИР подтвердил гибель специального инспектора Генштаба ВС Ирана

Специальный инспектор Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Аболькасем Бабаиан был убит при атаке США и Израиля. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции, передает Tasnim.

По версии Израиля, Аболькасем Бабаиан возглавлял военную канцелярию верховного лидера Ирана, сообщал телеканал «Аль-Арабия». Ранее эту должность занимал Мохаммад Ширази. Он погиб при первых атаках Израиля и США.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. При атаках погибли несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана, в том числе главнокомандующий КСИР, начальник Генштаба, министр обороны и секретарь Совета по обороне.