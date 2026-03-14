На подлете к Москве сбили 44-й за день беспилотник

Силы ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число дронов, сбитых с начала дня на подлете к городу, достигло 44.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал господин Собянин в Telegram-канале. Об уничтожении первых за день БПЛА он начал сообщать около 12:00 мск.

Ранее московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостанавливали работу для обеспечения безопасности полетов.