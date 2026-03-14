На Ставрополье возбудили дело по факту бездействия при расселении аварийного дома

Сотрудники СУ СК России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по факту бездействии при расселении аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным краевого СУ СКР, в ходе мониторинга СМИ была выявлена публикация о том, что в селе Марьины Колодцы региона жители вынуждены проживать в многоквартирном доме, находящемся в аварийном состоянии. «Фасад здания имеет трещины, крыша протекает, а фундамент разрушается»,– говорится в сообщении пресс-службы.

Проверка установила, что в 2022 году, по результатам проведения инструментального обследования здания, его техническое состояние было оценено как аварийное с общим износом 88%.

«Однако, несмотря на наличие заключения, до настоящего времени решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу не принято, собственники помещений не расселены, надлежащая помощь в сборе документов им не оказана»,– пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что в результате бездействия ответственных должностных лиц, жильцы дома №10 по ул. Новая долгое время вынуждены проживать в условиях, угрожающих их жизни и здоровью. По данным СУ СКР Ставрополья, заявления от собственников в комиссию не поступали, а должностные лица, зная о критическом состоянии здания, не предприняли исчерпывающих мер для урегулирования вопроса и не инициировали процедуру расселения.

В итоге, глава следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю Александр Перепелицын поручил следственному отделу по городу Минеральные Воды возбудить по вышеизложенным доводам уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи СК России выехали на место происшествия, запросили необходимую документацию.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также круга лиц, ответственных за ситуацию.

Ефим Мартов