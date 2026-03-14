Аэропорт Жуковский возобновил работу

В московском аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт был закрыт около 45 минут. Это был третий раз за день, когда Жуковский приостанавливал работу. 14 марта ограничения также вводились в других столичных авиагаванях — Домодедово и Внуково.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, за сутки силы ПВО сбили 31 беспилотник на подлете к столице.