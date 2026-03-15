Аграрии Ростовской области приступили к подкормке озимых культур. По состоянию на 10 марта работы проведены на 402 тыс. га — это порядка 14% от засеянных озимыми территорий. Всего предстоит обработать около 2,8 млн га, сообщили в областном минсельхозпроде. Обеспеченность удобрениями всех видов в регионе по данным на первую половину марта составляет 60%. Как пояснил «Ъ-Ростов» генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко, после зимовки посевы находятся в хорошем состоянии, однако итоговая оценка урожайности будет зависеть от погодных условий в апреле и мае.



«На данный момент состояние озимых зерновых культур в Ростовской области можно оценить как хорошее. Посевы находятся преимущественно в фазе кущения или начала кущения. Растения пока не вошли в стадию активной вегетации, это произойдет после повышения среднесуточной температуры до +10°С.

Подкормка озимых культур у нас проводится своевременно и в полном объеме. На сегодня минеральными гранулированными удобрениями подкормлены 100% посевов в ростовском кластере. Уровень влажности почвы на данном этапе не препятствует внесению удобрений. Ранее наши специалисты выбрали оптимальную схему подкормки, соответствующую потребностям растений.

По итогам мониторинга запаса влаги в почве принято решение в первую очередь проводить подкормку аммиачной селитрой на полях, где запасы влаги составляют более 100 мм в метровом слое. Там, где запасы влаги меньше этого уровня, применяется КАС, в основном это восток Ростовской области, где средний показатель влаги в метровом слое 80 мм.

У нас нет дефицита удобрений, закупки были проведены заблаговременно. Поставки жидких минеральных удобрений для проведения второй подкормки идут согласно планируемым срокам параллельно с процессом подкормки, по мере необходимости.

Делать точные прогнозы урожайности пока преждевременно. После зимовки посевы находятся в хорошем состоянии, в фазе кущения, что соответствует биологическим нормам для данного периода. Итоговая оценка будет зависеть от погодных условий в апреле и мае, особенно от количества осадков. Только после анализа состояния посевов в конце мая станет возможным дать более точные выводы о будущей урожайности. На данный момент состояние всех посевов соответствует календарным срокам и нормативам».