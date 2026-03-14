В Ярославской области отменили массовое мероприятие из-за угрозы атаки БПЛА

В Ярославской области администрация Гаврилов-Ямского муниципального округа сообщила об экстренной отмене мероприятий на Советской площади города. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице администрации «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Принятое решение продиктовано возникшей угрозой, связанной с возможной активностью беспилотных летательных аппаратов»,— указывается в сообщении.

Режим беспилотной опасности был объявлен в регионе днем 14 марта, сразу же был закрыт аэропорт для приема и выпуска самолетов.

Культурно-развлекательные мероприятия программы фестиваля «Ярзима-2026» 14 марта были запланированы во всех округах региона, следует из расписания, размещенного на сайте правительства. Об отмене мероприятий другие городские и окружные администрации не сообщали.