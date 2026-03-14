Казань вошла в число городов с лучшей работой по бездомным животным

Казань вошла в число городов, где наилучшим образом выстроена работа с отловом и дальнейшей пристройкой бездомных животных. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии Елена Шаройкина, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань назвали одним из лучших городов по работе с бездомными животными

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Казань назвали одним из лучших городов по работе с бездомными животными

В числе лидеров также названы Москва, Санкт-Петербург, Иваново и Вологда. По словам госпожи Шаройкиной, результат обеспечивают «правильно выстроенная работа и поддержка властей, последовательно проводящих гуманную политику».

Согласно Всероссийской переписи бездомных животных, в России без хозяев живут 3,6 млн собак и кошек — 4% от общего числа питомцев. Наиболее острая ситуация — в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

В феврале сообщалось, что в Татарстане планируют ввести режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными. Он допускает усыпление бездомных собак, если животное причинило тяжкий вред здоровью или гибель человека.

Анар Зейналов