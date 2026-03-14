Казань вошла в число городов с лучшей работой по бездомным животным
Казань вошла в число городов, где наилучшим образом выстроена работа с отловом и дальнейшей пристройкой бездомных животных. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии Елена Шаройкина, передает ТАСС.
Казань назвали одним из лучших городов по работе с бездомными животными
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
В числе лидеров также названы Москва, Санкт-Петербург, Иваново и Вологда. По словам госпожи Шаройкиной, результат обеспечивают «правильно выстроенная работа и поддержка властей, последовательно проводящих гуманную политику».
Согласно Всероссийской переписи бездомных животных, в России без хозяев живут 3,6 млн собак и кошек — 4% от общего числа питомцев. Наиболее острая ситуация — в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.
В феврале сообщалось, что в Татарстане планируют ввести режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными. Он допускает усыпление бездомных собак, если животное причинило тяжкий вред здоровью или гибель человека.