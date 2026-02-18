В Татарстане планируют ввести режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными, который позволит усыплять собак без владельцев. Соответствующий проект постановления кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

В Татарстане разрешат усыплять бездомных собак после нападения на людей

Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ В Татарстане разрешат усыплять бездомных собак после нападения на людей

Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

Согласно документу, режим будет вводиться в случае карантина для предотвращения распространения болезней или в случае причинения животным смерти либо тяжкого вреда здоровью человека или вреда средней тяжести. Решение должно приниматься не позднее двух рабочих дней с момента, когда стало известно о произошедшем.

В период действия режима на определенной территории разрешается отлавливать всех животных без владельцев, в том числе стерилизованных и ранее возвращенных в среду обитания. Их будут помещать в пункты временного содержания. Если в течение 20 дней животное не обретет хозяина, его усыпят.

Максимальный срок действия режима — до трех месяцев.

Ранее Государственный Совет Татарстана одобрил закон, допускающий применение эвтаназии к бездомным животным в экстренных ситуациях.

