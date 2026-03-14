Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
Горнолыжница Ворончихина принесла России пятую золотую медаль на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль Паралимпиады в Италии в слаломе и стала двукратной чемпионкой Игр.

Предыдущая фотография
Следующая фотография
1 / 2

Второе место заняла китаянка Чжу Вэньцзин. Бронзовым призером стала канадка Микаэла Госселин.

В общем медальном зачете на счету России пять золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые награды — пятое место.

Ворончихиной 23 года. На Паралимпиаде в Италии ранее она стала чемпионкой в супергиганте, серебряным призером в гигантском слаломе и заняла третье место в скоростном спуске.

Новости компаний Все