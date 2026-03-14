Семь человек пострадали в Белгородской области при ударах БПЛА

При ударах беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области пострадали шесть человек, в том числе боец подразделения «Орлан». Еще один человек пострадал в селе Веселая Лопань Белгородского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Максимовка дрон сдетонировал на территории одного из предприятий. Мужчина получил тяжелые ранения живота и кисти. В селе Новая Таволжанка беспилотник ударил по «Газели». Глава поселения и бойцы самообороны доставили в больницу двоих пострадавших. У мужчины и женщины минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног. Повреждены остекление и забор частного дома.

В городе Шебекино пострадал боец «Орлана». Мужчина находится в тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения. Еще двое жителей города пострадали при ударе двух дронов по предприятию. У мужчины и женщины минно-взрывные травмы и баротравмы. Повреждены производственный цех и транспортное средство.

В селе Веселая Лопань дрон ударил по автомобилю. Мужчина получил баротравму, ему оказали медицинскую помощь на месте. Автомобиль поврежден.

По информации Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки в Белгородской области сбили 75 беспилотников. Минобороны России отчитывалось о шести сбитых в регионе БПЛА утром 14 марта и еще шести — прошлой ночью.