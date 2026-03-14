ЦАХАЛ заявила об уничтожении исследовательского центра космического агентства Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила главный исследовательский центр Иранского космического агентства, расположенный в Тегеране, а также ключевой иранский завод по производству систем противовоздушной обороны (ПВО). Удары были нанесены вечером 13 марта, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«В центре находились стратегические лаборатории, используемые для исследований, включая разработку военных спутников для различных целей, наблюдение, сбор разведданных и наведение огня по целям на всем Ближнем Востоке»,— указано в сообщении.

Удар Израиля по заводу, производящему системы ПВО, «значительно снижает способность» Ирана восстанавливать свою систему противовоздушной обороны, заявили в ЦАХАЛ.

12 марта Армия обороны Израиля сообщила об ударе по ядерному центру «Талекан» под Тегераном. ЦАХАЛ назвала его «центральным объектом иранской ядерной программы». По версии Иерусалима, в последние годы в центре разрабатывали взрывчатые вещества, а в 2000-х годах проводили эксперименты, которые входили в секретную программу разработки ядерного оружия.