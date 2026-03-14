Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 16

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых БПЛА с утра 14 марта достигло 16.

«Сбиты два беспилотника, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил Сергей Собянин в своем канале в Max.

На некоторое время в аэропортах Внуково и Домодедово вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.