WSJ: Трамп знал о рисках перекрытия Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп знал, что Иран может перекрыть Ормузский пролив после начала военных действий, однако все равно приказал атаковать страну, поскольку ожидал быстрой победы американских вооруженных сил. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

По словам собеседников издания, перед началом атаки Дональд Трамп обсудил с советниками, как США смогут вынудить Иран открыть Ормузский пролив и использовать Военно-морской флот для сопровождения судов в морском коридоре. При этом, рассказали источники, президенту показали несколько вариантов развития событий, среди которых было вероятное закрытие пролива.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран ограничил проход по Ормузскому проливу и начал атаковать суда, которые пытались его пересечь. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявлял, что будет использовать пролив как рычаг в военном конфликте.

Власти США неоднократно обещали начать сопровождать суда в Ормузском проливе, однако до настоящего времени еще не сделали этого. WSJ со ссылкой на источники сообщила 13 марта, что Пентагон перебрасывает экспедиционное подразделение морской пехоты на Ближний Восток из-за блокировки Ормузского пролива.