WSJ: США перебросят 5 тыс. морпехов на Ближний Восток
Пентагон перебрасывает экспедиционное подразделение морской пехоты на Ближний Восток в связи с блокировкой Ормузского пролива вооруженными силами Ирана, сообщает WSJ со ссылкой на двух американских чиновников.
Министр войны США Пит Хегсет
Некоторое время назад Центральное командование США, отвечающие за американские силы на Ближнем Востоке, направило запрос в Пентагон, сообщает WSJ. Министр войны Пит Хегсет одобрил запрос CENTCOM. Экспедиционное подразделение, как правило, составляет 5 тыс. пехотицев.
Газета трактует решение Пентагона в контексте блокировки Ираном Ормузского пролива, через который осуществляется 20% мировой торговли нефтью. Накануне новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что страна будет использовать пролив, как рычаг в конфликте с США и Израилем.
