Средняя зарплата в Удмуртии превысила 100 тысяч рублей в декабре

Средняя зарплата в Удмуртии в декабре составила 101,9 тыс. руб. Это на 29,1% больше, чем в ноябре, и на 14,6% выше, чем годом ранее. Об этом сообщает Удмуртстат. Речь идет о начисленной работнику сумме до вычета НДФЛ и с учетом премий и надбавок. Реальная зарплата, отражающая инфляцию, за год увеличилась на 7,8%.

Такая динамика может быть обеспечена более чем двукратным ростом средней зарплаты в госуправлении и обеспечении военной безопасности, а также соцобеспечении. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», с ноября по декабрь показатель вырос с 78,8 до 171,1 тыс. руб.

Государственная сфера обошла по средней зарплате в декабре отрасль добычи полезных ископаемых (162,6 тыс. руб.), страховую и финансовую деятельность (159,6 тыс. руб.) и направление информации и связи (142,3 тыс. руб.). Отметим, что на обрабатывающих производствах, где занято наибольшее число работников в республике (132 тыс. человек), средняя зарплата составила в конце года 120,5 тыс. руб.

По средней зарплате в декабре Удмуртия заняла пятое место в ПФО. Лидер рейтинга — Татарстан (121 тыс. руб.), аутсайдер — Кировская область (81,9 тыс. руб.). По росту реальной зарплаты за год Родниковый край занял к округе второе место (+7,8%).