Силы ПВО сбили еще три БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Общее число сбитых за 14 марта беспилотников, слетевших в направлении столицы, достигло восьми.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил Сергей Собянин в Max в 13:51 мск.

Сообщение о первых двух сбитых беспилотников было опубликовано в 12:21 мск. Второе аналогичное — в 12:40 мск. В 13:27 мск мэр сообщил о еще одном сбитом БПЛА.