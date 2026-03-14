Денис Пырлог покинул пост руководителя «Ярославского АТП»

Денис Пырлог ушел с поста генерального директора АО «Ярославское автотранспортное предприятие» («Ярославское АТП», принадлежит правительству региона). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Дениса Пырлога Вконтакте Фото: страница Дениса Пырлога Вконтакте

«Чуть менее четырех лет назад я принял руководство предприятием, находившимся в кризисном состоянии. За этот период нам удалось вывести компанию из убытков и добиться стабильной прибыли. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто помогал мне на этом пути»,— написал Денис Пырлог.

Господин Пырлог поблагодарил губернатора Михаила Евраева и правительство области, а также мэра Ярославля Артема Молчанова за помощь и содействие. Он выразил благодарность областному министерству дорожного хозяйства и транспорта и его руководителю Роману Душко за поддержку предприятия, а также коллективу обоих предприятий, СМИ и пассажирам.

Денис Пырлог руководил АО «Ярославское АТП» с июня 2022 года, пока данные о смене гендиректора не отражены в системах проверки контрагентов. Также господин Пырлог руководил АО «Яргорэлектротранс» (принадлежит мэрии Ярославля). Согласно данным «Чекко», с 6 марта 2026 года пост директора занимает Александр Шутов.

«Надеюсь, что после моего ухода предприятия продолжат успешно развиваться и приносить пользу жителям и гостям Ярославля и всей Ярославской области. Со своей стороны обещаю продолжать поддерживать общественный транспорт, будучи членом Общественного совета Ространснадзора»,— написал экс-руководитель.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Пырлог отправился на Донбасс восстанавливать инфраструктуру новых территорий. За пределами Ярославской области он находится примерно с декабря 2025 года. Изначально Денис Пырлог планировал вернуться к исполнению своих обязанностей на ярославских предприятиях.

Алла Чижова