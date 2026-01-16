Глава «ЯрГЭТа» отправился на Донбасс

Руководитель АО «Яргорэлектротранс» и АО «Ярославское АТП» Денис Пырлог отправился на Донбасс восстанавливать инфраструктуру новых территорий. Об этом сообщил портал Yarnews.

Фото: страница Дениса Пырлога Вконтакте

В мэрии Ярославля сообщили, что директор находится в отпуске, на время его отсутствия назначен исполняющий обязанности. По информации портала, господин Пырлог уже около 1,5 месяца находится за пределами региона.

«Я взял отпуск за свой счет на обоих предприятиях и уехал восстанавливать инфраструктуру Донбасса, строим дороги, мосты и так далее. Я считаю своим долгом поучаствовать в обновлении инфраструктуры наших новых регионов, которые пострадали от вражеской стороны. Надеюсь, что вернусь, все будет хорошо, и приступлю к исполнению своих обязанностей. Я давно хотел попробовать себя в дорожно-строительной сфере. Спасибо моему руководству за поддержку меня в этом решении»,— сказал Денис Пырлог «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова