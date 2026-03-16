Сегодня исполняется 50 лет главе Республики Бурятия Алексею Цыденову

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алексей Цыденов

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

— Уважаемый Алексей Самбуевич! Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем! Вы заслуженно пользуетесь большим уважением как сильный и компетентный руководитель, многое делающий для развития Республики Бурятия. Ваши профессиональный опыт, глубокое понимание задач региона и ответственное отношение к делу позволяют добиваться значимых результатов, укреплять социально-экономический потенциал республики и повышать качество жизни ее жителей. Желаю Вам эффективной работы на Вашем ответственном посту, больших успехов на жизненном пути, новых побед и достижений!

