Экономика в поисках баланса

В новом обзоре «О чем говорят тренды» аналитики Банка России обнаружили признаки возвращения экономики в начале года «на траекторию сбалансированного роста после неустойчиво высокой динамики» конца 2025-го. Аналитики такое оптимистичное мнение не вполне разделяют.

Показатели начала 2026 года усилили дискуссию о том, что именно происходит с российской экономикой: нормализация после периода перегрева или переход к более заметному охлаждению. Банк России в очередном обзоре «О чем говорят тренды» трактует текущую динамику как возвращение экономики РФ к траектории сбалансированного роста. Ключевой аргумент регулятора связан с состоянием выпуска базовых отраслей, который традиционно рассматривается как оперативный индикатор краткосрочной динамики ВВП. Поясним, что в четвертом квартале 2025 года этот показатель резко ускорился, но уже в январе 2026-го произошла его столь же заметная коррекция (см. “Ъ” от 5 марта).

Как отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры», динамика экономики в январе была слабой даже с поправкой на календарный фактор, и снижение по масштабу было бoльшим, чем резкий предшествовавший рост декабря. Потребительский спрос после декабрьского всплеска перед повышением НДС и утильсбора в январе охладился сильнее, чем подсказывали оперативные индикаторы (данные чеков контрольно-кассовой техники и от «Сбериндекса»), а в промышленности и в других отраслях снижение экономической активности было практически фронтальным. В Райффайзенбанке, впрочем, отмечают, что «падение продаж автомобилей и стройматериалов испортило статистику по расходам потребителей в январе. При этом по остальным товарам в среднем не наблюдается столь активной просадки, что указывает на разовые факторы (такие как, например, повышение утильсбора) и пока не позволяет сделать выводы о системном ухудшении динамики всех расходов».

В ЦБ также считают, что часть декабрьского всплеска могла быть связана со статистическими особенностями учета.

В значимых отраслях выпуск отражается в статистике в момент завершения производства и отгрузки продукции, что может концентрировать его значительный объем в одном месяце.

Кроме того, на результаты конца прошлого года могли повлиять опережающие покупки в ожидании повышения НДС и часть спроса фактически была перенесена из будущего периода — это усилило декабрьскую динамику и делает последующую коррекцию статистически более резкой. При этом аналитики регулятора замечают, что «некоторое замедление» экономики в январе относительно высоких результатов декабря и четвертого квартала в целом «было ожидаемо, похожая картина наблюдалась и в начале прошлого года».

Впрочем, экономист Дмитрий Полевой, анализируя аргументы Банка России (см. график), обращает внимание, что масштаб январского снижения оказался большим, чем год назад. Он напоминает, что в январе 2025 года индекс выпуска базовых секторов (с поправкой на сезонность и календарь, оценка ЦБ) сократился на 5% месяц к месяцу (м/м) после роста на 5,9% в декабре 2024 года, но остался выше любого месяца кроме декабря и среднего уровня по году (плюс 0,8%). Сейчас же после роста на 8,8% м/м в декабре и падения на 9,5% в январе выпуск откатился к уровню августа 2024 года, а к среднему уровню за 2025 год составил минус 2%.

Также откатилось (к уровню июля 2025 года) и потребление. «Да, внутри года динамику уточнят, а в январе, безусловно, есть эффекты погоды и адаптации к НДС. Но начало 2026 года не совсем (совсем не) напоминает начало 2025 года»,— говорит Дмитрий Полевой, ставя таким образом под сомнение вывод аналитиков ЦБ о «возврате на траекторию сбалансированного роста».

Напомним, в последние годы российская экономика росла быстрее своих потенциальных темпов роста — во многом из-за сильного внутреннего спроса, быстрого увеличения зарплат и бюджетного импульса.

Замедление экономической активности рассматривается регулятором как нормализация, которая должна привести спрос в соответствие с предложением.

Окончательные выводы о том, насколько успешна нынешняя ребалансировка спроса и предложения, делать рано. Более ясной картина станет не раньше публикации макроданных за первое полугодие.

Артем Чугунов