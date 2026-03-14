Azur Air устроили разбор полетов

Авиакомпания Azur Air отменила полеты в Таиланд и Вьетнам после ограничений Росавиации. С июня компании грозит отзыв сертификата на полеты. Причина — серия авиаинцидентов с самолетами крупнейшего чартерного перевозчика. Что теперь делать туристам? И не пора ли туроператорам подсчитывать убытки?

Днем 13 марта на сайте московского аэропорта Внуково напротив международных рейсов Azur Air появился статус «Отменен». Позднее источники «Интерфакса» подтвердили, что авиакомпания меняет полетную программу, чтобы сосредоточиться на исправлении нарушений, которые выявил Ространснадзор. Как рассказали “Ъ FM” клиенты Azur Air, некоторые рейсы сначала задержали на четыре дня. А 13 марта пришло сообщение о полной отмене перелета. Проживание и питание покупателям задержанных рейсов оплачивает авиакомпания, говорит ее клиент Алёна: «Наш рейс 2502, запланированный на 14 марта, был экстренно задержан. Отельный гид сообщил, что новая дата вылета назначена на 17 марта. Авиакомпания продлила нам проживание еще на три ночи в другом отеле, где включены завтрак и ужин».

Претензии Росиавиации связаны с состоянием и качеством техподдержки авиапарка чартерного перевозчика. В декабре 2025 года у самолета Azur Air при посадке в Барнауле отказал правый двигатель. В феврале на борту Boeing сработала аварийная сигнализация. В марте рейс Azur Air из Тюмени во вьетнамский Нячанг совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Мьянмы. В Azur Air обещали «в кратчайшие сроки» подготовить план по исправлению проблем. Но пока этого не произошло, пассажирам авиакомпании лучше выбрать альтернативного перевозчика с помощью туроператоров, подчеркивает директор филиала страховой компании «Евроинс» Юлия Алчеева: «Поскольку туроператор является консолидатором тура, у него обычно есть возможность при необходимости заменить авиакомпанию.

Поэтому сейчас туристам лучше просто следить за обновлениями от перевозчика. Как только появится новая информация, ее сразу передадут путешественникам».

Основной заказчик Azur Air — туроператор Anex Tour. Также авиакомпания сотрудничает с Fun&Sun. Эти и другие туроператоры компенсируют клиентам их потери, уверена исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова: «Это пока лишь рекомендации по исправлению ситуации с регулярностью полетов и техническими вопросами. Мы, конечно, очень надеемся, что Azur Air сможет с этим справиться, потому что летом на нее приходится около 30% перевозок. В год компания перевозила примерно 2,5 млн туристов. Если же возникнут сложности, туроператоры будут либо отменять туры с возвратом 100% средств, либо предлагать туристам сменить направление отдыха».

Ранее в Azur Air сообщили “Ъ”, что продолжают подготовку к летнему сезону, а все обязательства перед пассажирами будут выполнены в полном объеме. Согласно открытым источникам, в парке авиакомпании 23 самолета Boeing, 12 из которых — в активном использовании.

Ангелина Зотина, Леонид Пастернак