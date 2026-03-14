Мишустин поручил разработать механизм налогового стимулирования техсуверенитета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать новый механизм налогового стимулирования расходов бизнеса на проекты по достижению технологической независимости. Поручение сделано по итогам стратегической сессии развития сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства, ведомствам предстоит подготовить предложения, позволяющие учитывать траты компаний при определении размера налога на прибыль с повышающим коэффициентом.

Чиновники должны представить предложения по улучшению администрирования льгот по налогу на прибыль при расходах на НИОКР. Речь идет о нескольких опциях: возможность списания расходов на исследования и разработки в периоде их осуществления с последующим применением повышающих коэффициентов, корректировка порядка использования резерва предстоящих расходов на НИОКР, а также увеличение срока и размера такого резервирования.

Ответственными назначены Минэкономики, Минфин, Минобрнауки, Минпромторг, ФНС и Роспатент. К работе также привлекут Российскую академию наук и комиссию Госсовета по направлению «Технологическое лидерство». Срок исполнения — не позднее 19 августа.