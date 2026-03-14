В Татарстане капремонт школ выполнен на 14%

В Татарстане работы по капитальному ремонту 63 общеобразовательных учреждений выполнены на 14%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В работе находятся 60 объектов. Всего в 2026 году в сфере образования будут отремонтированы 170 объектов в рамках четырех федеральных и четырех республиканских программ.

Ремонт детских садов выполнен на 24%, один объект в Казани завершен. Капремонт ресурсных центров — на 23%, в работе шесть объектов. Ремонт общежитий — на 15%. Работы по ремонту пищеблоков ведутся на четырех объектах, в полную силу программа вступит с началом летних каникул.

В феврале сообщалось, что в Татарстане на капитальный ремонт образовательных учреждений выделят 823,4 млн руб.

Анар Зейналов