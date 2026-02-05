В Татарстане на капитальный ремонт образовательных учреждений выделят 823,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане на капремонт школ и детсадов направят 823,4 млн рублей

Капитальный ремонт с закупкой мебели, оборудования и инвентаря проведут в школах Высокогорского, Азнакаевского, Альметьевского и Зеленодольского районов, а также в двух детских садах — в Высокой Горе и Азнакаево. Наибольший объем средств предусмотрен для школы № 2 в Альметьевске — 127,4 млн руб.

Работы профинансируют из федерального и республиканского бюджетов, завершить их планируется до 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

