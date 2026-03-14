В Москве произошло ДТП с микроавтобусом и экскурсионным автобусом

На Калужском шоссе в Москве микроавтобус столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором находились дети. По предварительной информации, пострадали шестеро, среди них нет несовершеннолетних. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По словам собеседника агентства, водителю автобуса стало плохо за рулем. Он по касательной задел автобус. Затем его развернуло, и в него врезались другие машины.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что при ДТП на Калужском шоссе пострадали семь человек. При этом собеседник агентства заявил, что среди пострадавших — двое детей.