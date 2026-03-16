ММК завершает переход к электронному кадровому документообороту

Система кадрового электронного документооборота (ЭДОСТО) на базе корпоративной платформы «Атач» запущена в промышленную эксплуатацию. Новый сервис интегрирован в единую цифровую экосистему Магнитогорского металлургического комбината и доступен десяткам тысяч сотрудников.

Проект стартовал в апреле 2024 года на двух ключевых площадках — ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». За это время на платформе были разработаны электронные бланки 27 видов документов, охватывающих основные кадровые события. Сегодня в цифровом формате можно оформить заявления на отпуск, соглашения об изменении условий трудового договора, распоряжения о стажировке и многие другие документы.

Ранее было запущено мобильное приложение «Мой ММК», которое сотрудники Группы используют для доступа к расчетным листкам, графикам работы и заявкам на отпуск.

Для перевода процессов в «цифру» выбрали платформу «Атач» (разработчик — ООО «ММК-Информсервис»), которая уже более пяти лет является единой средой для работы с документами на предприятии и охватывает более 200 бизнес-процессов.

«Переход на ЭДОСТО — это не просто оптимизация делопроизводства. Мы завершаем масштабный этап цифровой трансформации в сфере управления персоналом. Это важный шаг в повышении качества взаимодействия наших сотрудников с кадровой службой. Когда человек может решить любой кадровый вопрос в несколько касаний в смартфоне, не отвлекаясь от работы и экономя свое время, – это меняет его восприятие работодателя. Такие проекты напрямую работают на повышение лояльности персонала», — подчеркнул социальную значимость проекта директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Парфилов.

До конца 2027 года систему кадрового электронного документооборота планируется внедрить во всех организациях Группы ММК.

