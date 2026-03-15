Женщины, шахтеры и китч

В центре «Эрмитаж-Урал» (площадка Екатеринбургского музея изобразительных искусств) открылась выставка «Рожденный в СССР» московского художника Аркадия Петрова, которого называют одним из неординарных представителей поколения «семидесятников». Шахтеров, женщин и советскую символику на работах мастера разглядывала София Паникова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выставка "Рожденный в СССР. Искусство Аркадия Петрова" в культурно-просветительском центре "Эрмитаж-Урал"

Проект «Рожденный в СССР. Искусство Аркадия Петрова» реализован совместно с московской галереей pop/off/art. «Аркадий Петров достаточно музейный художник. Он считает, что его выставки направлены не только на потребителей высокой культуры. Его произведения открыты любому зрителю»,— рассказал на открытии основатель галереи pop/off/art Сергей Попов.

Аркадий Петров родился в 1937 году в поселке шахты «Комсомолец» в Горловке на Донбассе. В 1957 году он переехал в Москву, поступил в Московское художественное училище «Памяти 1905 года» (1959-1963). Позже учился в Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова в мастерской В.Г. Цыплакова (1963–1969). Близко общался с художниками соц-арта Ростиславом Лебедевым и Борисом Орловым. Во время перестройки Аркадий Петров получил известность благодаря участию в авангардных выставках на премьере культового фильма «Асса» (1987) и на первом советском аукционе Sotheby's (1988).

В Большом выставочном зале разместили 128 живописных и скульптурных произведений мастерской Аркадия Петрова и 11 частных коллекций Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Одна картина была предоставлена из собрания ЕМИИ — «Красавица с кошкой» (1984).

Команда музея скомпоновала работы не по времени, а по стилю, который менялся у художника несколько раз. В разное время мастер изображал схожие сюжеты, которые посвятил образу женщины, любви, своей малой родине, советскому времени, бытовому китчу и религии. На кураторской выставке директор филиала pop/off/art 2.0 Анастасия Котельникова уточнила, что выставка охватывает творчество живописца в период с 1970-х по 2020-е годы.

Открывает выставочное пространство раздел «Советская Венера»: «Три девушки и Венера» (1982), «Венера в сапогах» (1994). По словам куратора, основная тема в творчестве Аркадия Петрова — образ женщины. Художник говорил, что для него женщина — это центр мира.

Среди красавиц и звезд поп-культуры чаще встречается фигура Аллы Пугачевой. Разные воплощения певицы оформлены на холстах «Звезда Алла Пугачева» (1987), «Алла Пугачева и Аркадий Петров» (1981), «Алла Пугачева» (1981). Упоминание творчества артистки есть и в других работах. Одна из отсылок на картине «Мадам Брошкина», где изображена Мэрилин Монро в рабочей одежде шахтеров.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выставка "Рожденный в СССР. Искусство Аркадия Петрова"

Следующий раздел — «Без любви нет счастья». Здесь показали произведения, посвященные вечной теме отношений между мужчиной и женщиной: «Любовь» (1992), «Роза, роза, ты колешься шипами» (2006). Аркадий Петров фокусируется в своих сюжетах на обычных людях, которые тоже хотят быть счастливым.

Анастасия Котельникова рассказала, что мастер часто включал текст в свои работы. Строчки из песен, стихотворения, газетные тексты, открытки и письма становились полноценной частью изобразительной поверхности.

Часть работ на тему «Герои подземных глубин» — о шахтерской жизни. На терриконах, в забоях, в труде и отдыхе шахтеры и их женщины на картинах «Шахта “Комсомолец” №5» (1994), «День и ночь или вагонетки с шахты “Мария”» (2007), «Террикон со звездой» (2017).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выставка "Рожденный в СССР. Искусство Аркадия Петрова"

Рядом оформлен раздел «Серп и молот», где соц-артистский жанр с его идеологическими штампами и советской символикой переосмысливается в творчестве Аркадия Петрова — «Доска почета» (1989), «Шкафчики» (1990), «Клятва пионера» (2010).

Серия «Жди и не забывай», где тема разлуки и сохранения памяти через «парадные» портреты сопровождается сентиментальными цитатами из личных писем и раскрашенными анилиновыми фотооткрытками. В музее показаны: «Тетя Нюся» (1982), триптих «Вспомни наши встречи» (1974) и «На память о первой встрече» (1989).

Раздел «Советская Аркадия» с отдыхающими советскими гражданами: «Шахтер с женой» (1973), «На курорте» (1985), «Отдыхайте на ВДНХ» (1988), «На отдыхе в Сочи» (1989).

В разделе «Сiе сказал Онъ» показали, как евангельские цитаты визуализированы жестами дактильной азбуки.

Завершает экспозицию «Бытовой китч». Художника вдохновили городские и магазинные вывески, рыночные указатели, рекламные плакаты и лозунги: «Ремонт обуви» (1981), «Манекен 87» (1987), «Китч» (2011). «Интересно, что он комбинирует совершенно неожиданные образы. И эта комбинация дает ощущение, что это произведение искусства, а не просто скопированная табличка»,— поделилась куратор выставки.

Экспозиция будет работать до 31 мая.

София Паникова