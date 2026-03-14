Белый дом продвигает операцию в Иране с помощью мемов, мультфильмов и видеоигр

Социальные сети Белого дома освещают операцию США и Израиля через видеоролики, в которых активно используются фрагменты из мультфильмов, боевиков, сериалов, видеоигр и мемов, сообщает The Wall Street Journal, которая проанализировала публикации администрации США. Кадры из произведений поп-культуры перемешаны с кадрами реальных ракетных ударов.

Ролики оказались в центре внимания после недавних сообщений СМИ о том, что администрация США использует в официальных аккаунтах фрагменты из игр Call of Duty и GTA: San Andreas. Видеозаписи публикуются в аккаунтах администрации президента США на платформах TikTok и X с начала военных действий против Ирана.

Как объяснил один из источников WSJ в Белом доме, команда, делающая видео для TikTok с августа прошлого года, состоит примерно из 15 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Он заявил, что у молодых людей «не бывает слишком глупых идей», а тех, кто критикует подобные видео за бестактность или за превращение войны в игру, он назвал противниками «миссии Америки».

Профессор коммуникаций Школы Анненберга при Университете Южной Калифорнии Николас Калл в разговоре с изданием назвал это «мемификацией и геймификацией войны». При этом он отметил, что во время прежних конфликтов Белый дом использовал более «сдержанную, скорбную и решительную» риторику, сообщая о боевых действиях, в которых участвуют США.

Некоторые актеры и студии, чей контент был задействован в продвижении операции против Ирана, публично заявляли о недопустимости использования их работ в подобных целях. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отвечала, что видеоролики за последние дни набрали более 2 млрд просмотров, и стратегия работы администрации Дональда Трампа оказались «весьма успешной».