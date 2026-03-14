Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп констатировал смерть Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы планировал захватить весь Ближний Восток. Также, по его словам, Тегеран намеревался полностью уничтожить Израиль.

«Эти планы теперь мертвы — прямо как и сам Иран»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Президент написал это вскоре после того, как объявил об атаке США на иранский остров Харк, который находится в Персидском заливе. Через нефтяной терминал, расположенный на острове, исламская республика экспортирует около 90% своей нефти. По словам господина Трампа, американская авиация не затронула нефтяную инфраструктуру острова и «из соображений приличия» разбомбила лишь военные объекты, которые там расположены.

