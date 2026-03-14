Трамп констатировал смерть Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы планировал захватить весь Ближний Восток. Также, по его словам, Тегеран намеревался полностью уничтожить Израиль.

«Эти планы теперь мертвы — прямо как и сам Иран»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Президент написал это вскоре после того, как объявил об атаке США на иранский остров Харк, который находится в Персидском заливе. Через нефтяной терминал, расположенный на острове, исламская республика экспортирует около 90% своей нефти. По словам господина Трампа, американская авиация не затронула нефтяную инфраструктуру острова и «из соображений приличия» разбомбила лишь военные объекты, которые там расположены.